Lo scorso inverno, Sahar Tabar è diventata famosa sul web per via delle condizioni in cui si è ridotta per somigliare ad Angelina Jolie. Più di 50 interventi, per apparire quella che oggi viene definita da tutti la zombie Angelina.

La ragazza ventenne iraniana è diventata famosa in tutto il mondo. Dopo il grande clamore mediatico, Sahar ha confessato di aver falsificato le foto di se stessa. Si è sottoposta ad interventi al naso, riempitivi per le labbra e liposuzione, ma ha usato Photoshop e tecniche di trucco avanzate per falsificare i suoi lineamenti sui social network.

Ha anche voluto precisare che il suo obiettivo non è mai stato quello di somigliare alla famosissima attrice vincitrice di Oscar Angelina Jolie, ma di creare una forma di espressione personale.

Recentemente, la ragazza ha condiviso su Instagram le foto del suo volto senza il trucco e le affiancate a quelle dove per tutti somiglia ad un “cadavere“. Oggi il suo account conta più di 72 mila follower.

Molte persone l’hanno accusata perfino di avere una malattia mentale non diagnosticata. Persone che hanno creduto davvero che si fosse proposta a tutti quegli interventi di chirurgia per apparire quella che si vede nelle foto.

Il vero volto di Sahar Tabar

Questo è Photoshop, è trucco. Ogni volta che pubblico una foto, dipingo il mio viso in modo sempre più differente. Un modo per esprimermi, una sorta di arte. I miei fan sanno che questo non è il mio vero volto. Per me la cosa più importante nella vita è l’approvazione della mia famiglia e di Dio. Delle altre persone non mi infastidisce affatto.

Sahar per la prima volta ha pubblicato una foto affiancata al suo vero volto e l’ha accompagnata con questa frase:

Sono così sexy e lo so 😆👅👿🤟🤘 #angelinajolie.

Molti fan della ragazza hanno finalmente capito che forse non è una folle che si è sottoposta a più di 50 interventi chirurgici per sembrare un mostro, ma che il suo aspetto è soltanto il risultato di tanto trucco e di Photoshop.