"Sto pregando per la fine della guerra": Angelina Jolie visita i bambini ucraini rifugiati in Italia e ricoverati nell'ospedale pediatrico romano

Trovandosi in visita in Italia in questi giorni, la star di Hollywood Angelina Jolie ha colto l’occasione per dimostrare ancora una volta il suo lato umano più benevolo. Si è infatti recata all’ospedale Bambino Gesù della capitale, per far visita ai bambini ucraini rifugiati e ricoverati a Roma.

Dallo scorso 24 febbraio, il mondo occidentale non è più lo stesso. L’armata russa di Putin ha invaso l’Ucraina e ha iniziato bombardamenti che hanno causato e stanno causando ancora oggi migliaia di morti e feriti.

Sono milioni le persone che, da un giorno all’altro, si sono ritrovate senza una casa, senza un caro, senza la possibilità di ricevere cure adeguate. Condizioni queste, insieme alla paura, che hanno spinto in molti a lasciare il paese per cercare rifugio altrove.

L’Agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato recentemente che la crisi ucraina dei rifugiati, è la più grave della storia dopo la seconda guerra mondiale.

Sono 4 milioni gli ucraini fuggiti fuori dal loro paese e altri 6,5 milioni si ritrovano sfollati all’interno dei confini, ma comunque scappati dalle loro case.

Il dato più inquietante riguarda proprio i bambini. Sempre La stessa Agenzia ha dichiarato che più della metà dei bambini ucraini hanno dovuto lasciare le loro case.

Il gesto di Angelina Jolie

Da parte di tutto il resto del mondo si sta verificando un’azione di accoglienza e beneficenza senza precedenti. Anche l’Italia si sta occupando di ospitare quanti più profughi di guerra possibili e tra questi ci sono anche molti bambini.

Nell’ospedale Bambino Gesù di Roma, ad esempio, sono ricoverati 31 piccoli che per malattie pregresse o per essere rimasti feriti nel conflitto, stanno ricevendo le migliori cure nell’ospedale della capitale.

Due giorni fa, questi bimbi hanno ricevuto una bella sorpresa da una donna che, ora come in passato, non ha perso occasione per mostrare quanto sia grande il suo cuore.

La star di Hollywood Angelina Jolie, ex moglie di Brad Pitt, ha fatto visita loro regalando abbracci e sorrisi e mostrando la sua più grande vicinanza a questo popolo.

Intervistata, ha riferito: