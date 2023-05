Le ricerche del 36enne Said Jaador si sono concluse nel peggiore dei modi. Gli inquirenti hanno trovato il cadavere in uno stabile a Prato

Il 36enne scomparso a Prato da 20 lunghi giorni, è stato trovato senza vita. Il corpo di Said Jaador, conosciuto da tutti come Samuel, è stato rinvenuto dagli agenti delle forze dell’ordine in uno stabile situato a via Galciana.

Era stata l’ex moglie a denunciare la sua scomparsa, erano diversi giorni che non riusciva a contattarlo. Da quel momento sono partite le ricerche, durate 20 lunghi giorni.

Said Jaador ha perso la vita per mano di qualcuno e poi è stato dato alle fiamme. Gli agenti hanno già fermato il suo coinquilino, al momento accusato del delitto. Dalle indagini è emerso che il 50enne potrebbe aver messo fine alla vita dell’amico al culmine di una lite. Tuttavia, non è ancora chiara la dinamica dei fatti e cosa lo abbia spinto a reagire in modo così atroce.

Era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti penali di droga, violenza, sequestro di persona, danneggimento e percosse. Al momento, si trova in stato di fermo ed è l’unico sospettato del delitto del 36enne.

I segni sul corpo di Said Jaador

Il medico legale ha evidenziato diverse contusioni sul corpo senza vita della vittima e segni di bruciature. Per questo, gli inquirenti sono convinti che, dopo il delitto, il coinquilino abbia cercato di dar fuoco al cadavere, senza però riuscire nel suo intento.

Said Jaador è stato identificato grazie ad alcuni tatuaggi. Dopo la denuncia dell’ex moglie, i familiari si erano anche rivolti al programma televisivo Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli. Avevano raccontato, in diretta tv, di aver ricevuto alcune foto di terreni nei giorni successivi. Forse un indizio a cercare proprio lì il 36enne scomparso. Dopo lunghe indagini, gli agenti hanno fatto la drammatica scoperta.

Saranno solo ulteriori indagini a far luce su cosa sia davvero accaduto tra il 36enne e il 50enne all’interno della loro abitazione.