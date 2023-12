Sale sul tetto per cercare il suo gatto ma precipita e muore: Michele Di Loreto aveva solo 20 anni

Era salito sul tetto per salvare il gatto, che non riusciva più a trovare dalla sera precedente: Michele Di Loreto aveva solo 20 anni

Un triste destino per salvare il suo amico peloso. La tragedia arriva da Chieti, Michele Di Loreto ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione. Aveva soltanto 20 anni.

Non è chiaro come sia accaduto, probabilmente Michele Di Loreto ha perso l’equilibrio. La dinamica dei fatti è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Il giovane sarebbe salito sul tetto della sua abitazione, situata in provincia di Chieti, per cercare il suo gatto. È stata la sua mamma a fare la terribile scoperta e a lanciare subito l’allarme.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri. Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare il 20enne. Era già troppo tardi.

Il corpo senza vita è stato portato all’obitorio di Chieti, in attesa degli esami medici. Questi potranno stabilire l’effettiva causa del decesso. Per ora, l’ipotesi è quella di un drammatico incidente domestico. Il 20enne sarebbe salito sul tetto della sua casa, per cercare l’amico gatto, probabilmente salito poco prima di lui. Michele Di Loreto potrebbe aver perso l’equilibrio, la caduta dal tetto è stata per lui fatale.

Aveva ancora una vita davanti, era uno studente universitario benvoluto da tutti. La notizia infatti ha gettato nello sconforto tantissime persone, che in queste ore lo stanno ricordando con strazianti messaggi pubblicati sui social network.

Quel piccolo gattino di pochi mesi, lo aveva trovato pochi giorni fa. Era nascosto tra i bancali di un terreno vicino alla sua casa. L’aveva preso con se e si erano già affezionati l’uno all’altro. Ma la sera precedente lo aveva perso di vista e lo aveva cercato fino a tardi, senza riuscire a trovarlo. La mattina successiva, i genitori sono usciti e Michele si è rimesso a cercare il suo amico peloso. Quando la mamma è tornata, ha trovato il corpo di suo figlio riverso a terra. I soccorsi sono stati inutili.