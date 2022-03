Un episodio davvero drammatico è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 1 marzo. Anna Borsa una ragazza di appena 30 anni, è stata uccisa dal suo ex mentre era a lavoro dal parrucchiere. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul luogo della tragedia.

Una vicenda straziante, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i presenti e i suoi familiari. Nessuno si aspettava di vivere una perdita simile.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di martedì 1 marzo. Precisamente a Pontecagnano Faiano, piccolo comune in provincia di Salerno.

Anna era uscita per andare a lavoro dal parrucchiere e proprio mentre era nel salone, il suo ex è entrato e davanti a tutti, le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi purtroppo le ha colpito la testa.

All’interno del negozio c’era anche un uomo, che è stato ferito ad una spalla da un proiettile. Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se questo signore era anche lui un bersaglio del killer.

Dai racconti dei testimoni, gli inquirenti hanno subito capito che il colpevole era il suo ex fidanzato. Di conseguenza gli agenti dopo ore di ricerche, sono riusciti a rintracciarlo mentre era sull’autostrada e si stava allontanando.

