Un drammatico episodio è avvenuto durante un matrimonio, a Torre del Mosto, in provincia di Venezia. Una ragazza di 23 anni, nonché sorella della sposa, è stata travolta da un’auto dopo esser uscita dal ristorante. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti.

La sposa e tutti i suoi familiari al momento sono sotto shock. Nessuno si aspettava di poter vivere un dramma simile durante un giorno, che per tutti loro avrebbe dovuto essere di festa.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 21 di sabato 20 novembre. Precisamente nel comune di Torre del Mosto, in provincia di Venezia.

La ragazza di appena 23 anni, era venuta dall’Ungheria, proprio per partecipare alle nozze della sorella.

Tra una portata e l’altra, la 23enne ha deciso di uscire probabilmente per prendere aria ed anche per fumare una sigaretta. Non essendo del posto, è andata troppo oltre il cancello.

È proprio a quel punto che una persona alla guida di una Jeep Renegade, probabilmente per la poca visibilità per la nebbia, l’ha travolta. L’impatto è stato così violento, che la ragazza è volata in aria ed è andata a finire sulla corsia opposta.

Il tragico decesso della ragazza di 23 anni durante il matrimonio della sorella

Pochi secondi dopo anche un’altra automobile, che proveniva dal senso opposto, l’ha travolta di nuovo. Purtroppo per la giovane a quel punto non c’è stato più nulla da fare.

I presenti appena si sono resi conto dell’incidente, hanno allertato in fretta i sanitari ed anche le forze dell’ordine. Tuttavia, nonostante i disperati tentativi dei medici intervenuti, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Così non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La sposa, dopo aver scoperto che la vittima purtroppo era sua sorella, è andata sotto shock. Per tutti loro doveva essere un giorno di festa, che invece nel giro di poche ore, si è trasformato in una tragedia.