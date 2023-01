Dramma in provincia di Salerno, bambino di 5 mesi muore poche ore dopo le dimissioni dall'ospedale: indagini in corso

Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nelle ultime ore nella provincia di Salerno. Purtroppo un bambino di appena 5 mesi ha perso la vita dopo le dimissioni dall’ospedale. Era arrivato lì con dei problemi respiratori, ma alla fine non c’è stato più nulla da fare.

La famiglia sconvolta dalla perdita subita, ha deciso di sporgere regolare denuncia ai carabinieri della stazione locale, che ora stanno indagando sull’accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati pochi giorni fa. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Perdifumo, in provincia di Salerno.

Il piccolo in quegli ultimi giorni non stava bene, forse per una bronchiolite. Quando le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente, i genitori hanno deciso di trasportarlo prima al nosocomio Ruggi D’Aragona e poi al San Giovanni di Dio, di Salerno.

Qui i medici vista la situazione, hanno disposto il suo ricovero. Però è nella giornata di giovedì che hanno deciso di dimetterlo. Per loro le sue condizioni erano ormai tranquille e poteva tornare a casa.

Però è solo 24 ore dopo che ha avuto una nuova complicazione e la madre ed il padre, preoccupati lo hanno trasportato di nuovo all’ospedale Santa Maria della Speranza, di Battipaglia.

Il triste decesso del bambino di soli 5 mesi

Durante il tragitto il bimbo ha perso i sensi ed al suo arrivo in pronto soccorso, i medici non hanno potuto più far nulla per salvargli la vita. Non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

I genitori sconvolti dalla straziante perdita subita, hanno deciso di sporgere una denuncia. Infatti nelle prossime ore il pm dovrebbe disporre l’autopsia ed hanno anche disposto il sequestro delle cartelle cliniche.

Non è esclusa la possibilità che gli inquirenti possano iscrivere alcuni dottori sul registro degli indagati, come atto dovuto, per poter procedere con le indagini del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda.