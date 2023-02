L'incidente si è verificato giorni fa a Catania: Salvatore Cantarella era molto conosciuto in zona per la sua attività di dj e musicista

Ennesima tragedia stradale in Italia, in cui purtroppo ha perso la vita un giovanissimo con ancora molti anni avanti a se da vivere e sogni da realizzare. Si chiamava Salvatore Cantarella la vittima. Aveva solo 35 anni ed era noto in tutta la provincia di Catania per essere un dj e musicista. Si è spento dopo che la sua moto si è schiantata contro un muro.

Si sono tenuti alle ore 16:00 di ieri i funerali di Salvatore Cantarella, l’uomo di soli 35 anni che alcuni giorni fa aveva perso la vita dopo il terribile schianto in moto in cui era rimasto coinvolto.

la Chiesa di S. Massimiliano Kolbe di Belsito era piena in ogni ordine di posto, di tutti coloro che hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia e salutare l’amico per un ultima volta.

L’incidente si è verificato alcuni giorni fa a Catania, nei pressi dello stadio Massimino. Stando a quanto riportato dai media locali, pare che Salvatore fosse a bordo della sua motocicletta da solo e, sempre in autonomia, abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro un muro di cemento.

Inutile per lui ogni tentativo di soccorso. I gravi traumi riportati nell’impatto ne hanno decretato un decesso praticamente sul colpo.

Cordoglio per la morte di Salvatore Cantarella

Come detto, Salvatore Cantarella era molto conosciuto in tutta la provincia di Catania, città in cui era nato e cresciuto, per la sua passione per la musica. Era infatti un dj e musicista molto apprezzato.

Inoltre faceva parte degli scout e in tantissimi hanno voluto salutarlo e ricordarlo con parole di affetto sui social. L’associazione di Scout Agesci, su Facebook ha scritto:

Il comitato e la zona Etnea tutta si stringono al dolore e alla preghiera per la prematura scomparsa di Salvatore Cantarella, ex scout del gruppo Catania 9. C’è un detto che dice ‘Una volta scout, per sempre scout’. E ciò non può che essere testimoniato dalla vita di Salvo, dall’entusiasmo e dal sorriso contagioso, dall’essere amico di tutti.

Silvia, sua ex capo reparto alla Agesci Catania 9, lo ricorda come un ragazzo splendido, sempre pieno di gioia, e che aveva sempre voglia di scherzare, ridere e giocare.