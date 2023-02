Nicholas Faccioli è rimasto vittima di un butto incidente in scooter nella giornata di sabato: lunedì il suo cuore si è fermato per sempre

Un altro tragico incidente, avvenuto nella giornata di sabato scorso a Firenze, ha messo fine alla vita di un ragazzo di soli 21 anni. Si chiamava Nicholas Faccioli e dopo lo schianto ha cercato di lottare con tutte le sue forze per sopravvivere. Il suo cuore, tuttavia, si è fermato per sempre lunedì nell’ospedale Careggi del capoluogo toscano. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

Ancora una vittima sulle strade italiane e, ancora una volta, si tratta di un giovanissimo. Nicholas era a bordo del suo scooter nella giornata di sabato scorso e quando si trovava a transitare su via delle Panche, a Firenze, vicino alla sede della Misericordia di Rifredi, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato.

Il veicolo a due ruote con a bordo il giovane ha prima impattato contro un palo della luce e poi è caduto rovinosamente a terra.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori sul posto. Le condizioni del 21enne erano già critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze.

Ogni speranza legata alla sua salvezza si è spenta nella giornata di lunedì 20 febbraio, quando il suo cuore ha cessato di battere.

La famiglia, stando a quanto riportato, ha acconsentito alla donazione degli organi.

Chi era Nicholas Faccioli

Nicholas come detto aveva solo 21 anni. Si era messo a lavorare con il compagno di sua madre, dopo anni in cui aveva perseguito il sogno di diventare calciatore.

Aveva indossato la maglia di diverse società sportive della zona e proprio queste ultime hanno affidato ai social dei commoventi messaggi di cordoglio.

La San Michele Cattolica Virtus Firenze, ad esempio, ha scritto:

Viviamo a contatto coi ragazzi quotidianamente. Tutto quello che facciamo alla San Michele è per loro. Alcuni restano con noi per anni, altri solo qualche stagione: poco importa. Per noi diventano come figli, fratelli, nipoti. Diventano parte della nostra grande famiglia giallorossa. E ci restano per sempre. E col cuore straziato dal dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia Faccioli per la tragica scomparsa di Nicholas. Che la terra ti sia lieve e che tu possa riposare in pace 💛❤️

O ancora la ASD Nuova Polisportiva Novoli: