Davvero drammatica la notizia che è giunta da Napoli nelle scorse ore. Salvatore Daniele, fratello del compianto e indimenticato cantautore Pino, è morto all’età di 56 anni. I familiari hanno trovato il suo corpo ormai senza vita nel suo appartamento al centro di Napoli. Soffriva degli stessi disturbi cardiaci che, nel 2015, causarono la morte di suo fratello. Il volto di Salvatore era apparso sulla copertina di uno degli album più famosi e longevi della discografia di Pino Daniele.

Non solo il cognome e il sangue in comune, ma anche lo stesso tragico destino. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia della morte di Salvatore Daniele, fratello minore del compianto cantautore e musicista napoletano Pino, morto nel 2015.

Entrambi soffrivano di una condizione cardiaca che, alla fine, li ha portati via entrambi. Il famosissimo musicista napoletano Pino Daniele è morto la sera del 4 gennaio del 2015. Si era sentito male nella sua casa di Orbetello, in Toscana. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, si è spento alle 22:45 dello stesso giorno, dopo che per qualche ora i medici avevano tentato di tutto per rianimarlo.

A trovare il corpo senza vita del 56enne sono stati i familiari più stretti, nell’appartemento di via San Giovanni Maggiore Pignatelli, una via situata al centro storico del capoluogo campano.

Salvatore era uno dei sei fratelli Daniele. Il maggiore era appunto Pino, nato nel 1955, poi c’era lui, Nello, nato nel 1964, e altri 3 fratelli minori: Patrizia, Carmine e Rosaria.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio comparsi per Salvatore sul web e sui social network. Significativo e toccante il pensiero scritto dagli amministratori della pagina Facebook ufficiale della Onlus dedicata a Pino: “Hai solo lasciato il peso della Terra. Buon Viaggio Salvatore“.

Salvatore Daniele era apparso su una copertina di un disco di Pino

Salvatore e Giuseppe (Pino) erano legati anche a livello lavorativo e musicale. Il cantautore, infatti, nel suo album d’esordio, pubblicato nel 1977 e intitolato “Terra Mia“, aveva scelto di mettere in copertina il volto proprio di un giovanissimo Salvatore.

Nella foto, in bianco e nero, si vede un giovanissimo Salvatore, che all’epoca aveva solo 13 anni, mentre porge una mano piena di terra, quella natia della famiglia Daniele.