Ennesima tragedia sul posto di lavoro. Nella mattinata di ieri, giovedì 20 luglio, Salvatore Spongano ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato tra due camion in un cantiere a Minervino, in provincia di Lecce. L’uomo aveva 55 anni era di Cutrofiano e lavorava per una ditta di Casarano.

C’è grande sconforto in tutta la provincia di Lecce per quanto accaduto ieri a Minervino, precisamente in un cantiere situato in via Kennedy.

Erano impiegati diversi operai e mezzi pesanti sul posto per dei lavori del rifacimento del manto stradale. Uno di loro, un uomo di 55 anni, è sceso dal suo camion per effettuare una manovra a terra e, stando a quanto emerso fino ad ora, pare abbia dimenticato di inserire il freno a mano.

Il camion a quel punto si è sviato ed ha schiacciato lo stesso autista contro un altro camion che era fermo pochi metri più avanti.

I primi a soccorrere Salvatore Spongano sono stati i presenti sul posto, che hanno anche allertato immediatamente i soccorritori.

Credit: Corriere Salentino

All’arrivo sul posto dei medici e degli infermieri delle ambulanze, tuttavia, non c’era già più nulla da fare.

Il 55enne aveva riportato dei traumi gravissimi alla testa e al torace che ne hanno decretato un decesso praticamente istantaneo.

Dolore per la morte di Salvatore Spongano

Salvatore lavorava in una ditta di Casarano ed era originario di Cutrofiano.

La notizia della sua morte si è diffusa immediatamente in tutta la zona, lasciando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e amavano.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri e gli addetti dello Spesal, che cercheranno di chiarire dinamica e cause dell’incidente, se ci siano responsabilità da parte di qualcuno o se si sia trattato di una semplice.

Dure le parole dei rappresentati dei sindacati locali, i quali sottolineano ancora una volta l’importanza della sicurezza del lavoro e pretendono che non ci si abitui a fatti gravissimi come questo.

LEGGI ANCHE: Luca Bellei schiacciato dal suo camion: aveva solo 46 anni. Un incidente molto simile a quello di Salvatore, che è avvenuto a Pievepelago in provincia di Modena lo scorso 18 luglio. L’uomo è rimasto schiacciato tra la motrice e il rimorchio del suo mezzo.