Un drammatico incidente, avvenuto nella mattinata di ieri a Pievepelago in provincia di Modena, è purtroppo costato la vita ad un uomo e giovane papà di soli 46 anni. Luca Bellei, questo il suo nome, è rimasto schiacciato tra la motrice e il rimorchio del camion che lui stesso guidava per una ditta del posto in cui era assunto. Inutile ogni tentativo di salvataggio per lui.

Un attimo di distrazione, un guasto meccanico oppure una semplice e drammatica fatalità. Saranno da chiarire le cause del terribile incidente avvenuto ieri in Emilia Romagna, che purtroppo è costato la vita ad un uomo di soli 46 anni.

Erano da poco passate le 10:00 del mattino e Luca Bellei, autista di una ditta di trasporto rottami di Sassuolo, si era fermato con il suo camion in una piazzola nella zona del Villaggio Artigianale di Pievepelago, in provincia di Modena.

L’uomo sarebbe sceso dal camion per effettuare una manovra di sgancio del rimorchio ed è proprio allora che è successo l’irreparabile.

Il rimorchio stesso del mezzo si è mosso in avanti ed ha schiacciato l’operaio contro la matrice, non lasciandogli scampo.

Aperta un’indagine sulla morte di Luca Bellei

I presenti hanno subito allertato i soccorsi. Soccorritori che altrettanto tempestivamente hanno raggiunto il luogo dell’incidente, non riuscendo però ad evitare il peggio.

L’enorme peso del rimorchio ha provocato uno schiacciamento al torace di Luca Bellei, il quale non è riuscito a riprendersi.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni ed effettuato tutti i rilievi del caso. Sarà loro compito ora fare il possibile per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare le cause dell’incidente.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella di una tragica fatalità, ma ancora non si esclude il guasto meccanico o manovre errate.

