Una telefonata del 6 giugno 2021 potrebbe essere la prova schiacciante contro il padre di Saman Abbas. Una conversazione che è finita agli atti del processo, che inizierà il prossimo 10 febbraio.

L’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità, per il mio onore.

Queste le parole intercettate dalle forze del’ordine durante una telefonata tra il padre della 18enne pakistana con il fratellastro Zaman Fahkar.

Grida al telefono, mentre si trova nel Punjab, raggiunto dopo la sua fuga dall’Italia, insieme alla moglie e madre di Saman Abbas. Sembrerebbe che Fahkar abbia chiesto in giro della 18enne, dopo aver capito che fosse successo qualcosa di grave e ciò non sarebbe andato a genio a Shabbar, che lo avrebbe chiamato infuriato.

Gli inquirenti credono che il tutto sia stato premeditato, che la 18enne fosse contraria al matrimonio combinato e si fosse innamorata di un altro uomo. Un disonore che la famiglia non le ha perdonato.

Io sono già morto, avete parlato di me in giro, non lascerò in pace la vostra famiglia. Ho ucciso mia figlia e ho lasciato mio figlio in Italia.