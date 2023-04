Saman Abbas, lo zio in aula: “Le pale e il piede di porco ci servivano a questo”

Lo zio di Saman Abbas, Danish Hansnain, continua a dichiarare di non essere stato lui a mettere fine alla vita della nipote. Durante il processo, assistito da un interprete, ha raccontato quanto accaduto quel giorno e spiegato perché le telecamere di sorveglianza li hanno ripresi con delle pale in mano.

Saman Abbas non voleva accettare il matrimonio combinato dalla sua famiglia, si era fidata dei suoi genitori e aveva deciso di tornare a Novellara. Dopo la sua scomparsa, gli inquirenti hanno subito iscritto sul registro degli indagati lo zio, i due cugini e la madre e il padre. Il corpo di Saman è stato ritrovato dopo un anno e mezzo dalla scomparsa, proprio grazie alle indicazioni di Danish.

Tuttavia, l’uomo continua ad affermare di non essere il colpevole del delitto. Queste le sue dichiarazioni davanti al giudice:

Le pale e il piede di porco, secondo lo zio della 18enne pakistana e secondo il suo legale, quel giorno servivano per lavoro. L’avvocato, in difesa dell’uomo, ha dichiarato:

Si era dubitato che i tre strumenti che il mio assistito e gli altri due imputati avevano in mano, due pale e un piede di porco, potessero servire a svolgere attività lavorativa. Danish ha spiegato come, invece, tutti gli attrezzi, compreso l’ultimo, fossero utili al loro impiego. È miglior prova, oltre ai filmati, gli atti che dimostrano che i tre quel giorno (in orari diversi da quelli rappresentati dal filmato) si erano divisi per andare nei campi, ognuno per la loro strada.