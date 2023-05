Una vicenda, quella della tragica scomparsa di Samantha Miller, che dalla Carolina del Sud ha fatt7o il giro del mondo. La donna, 34 anni, ha perso la vota nel giorno del suo matrimonio, dopo che una giovane ubriaca ha travolto l’auto su cui viaggiava lei e il suo neo coniuge. Emergono ora nuovi dettagli su quel drammatico giorno, soprattutto sulle condizioni psicofisiche della 25enne che ha causato lo schianto.

“Non ho fatto nulla di male“. Sarebbero state queste le prime parole pronunciate da Jamie Lee Komoroski all’arrivo della Polizia sul luogo dell’incidente. Quell’incidente causato da lei stessa, in cui ha perso la vita una giovane donna come lei, che si era appena legata in matrimonio con l’amore della sua vita.

Stando a quanto emerge dal rapporto stilato e reso pubblico dalla Polizia, pare che l’auto guidata dalla Komoroski stesse viaggiando ad una velocità di 105 km orari, in un punto in cui il lite era di 50.

Inoltre, il tasso di alcool nel suo sangue è risultato di 0,261, ossia tre volte superiore al limite consentito.

Momenti di forte confusione quelli della 25enne dopo l’incidente. Ha raccontato di aver bevuto solo due drink un’ora prima. Alla domanda del sergente su quanto fosse ubriaca da 0 a 10, ha prima risposto 8, poi si è rifiutata per tre volte di sottoporsi al test di guida in stato di ebbrezza.

Il marito di Samantha Miller si è svegliato dal coma

È passata dal piangere reclamando il suo ragazzo, alla richiesta di un avvocato e ad urlare per via della sua auto distrutta.

Il sergente Helpern, inoltre, ha raccontato di averle dovuto ripetere per tre volte che era in arresto e che doveva salire sulla volante, poiché stordita e incapace di tenere una conversazione.

Ora è accusata di tre reati, legati alla guida in stato di ebbrezza con morte e lesioni gravi e di omicidio colposo.

Nel frattempo Aric Hutchinson, il marito di Samantha Miller che era con lei in auto e che è miracolosamente sopravvissuto allo schianto, si è svegliato dal coma.

Ora, nel dolore più immane per la perdita della sua amata nel giorno in cui si erano giurati amore eterno, dovrà organizzare il suo funerale.