Si chiamava Samantha Miller la donna di 34 anni che poche ore dopo aver pronunciato il fatidico sì a suo marito, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. I neo sposini stavano lasciando il luogo della cerimonia, quando una giovane ubriaca li ha centrati in pieno. Aperta una raccolta fondi.

Doveva essere un giorno di festa assoluta per una coppia originaria della Carolina del Sud, negli Stati uniti d’America. E fino ad un certo punto lo è stata.

Samantha Miller, 34 anni, e Aric Hutchinson, di due anni più grande, dopo un lungo fidanzamento qualche mese fa hanno deciso di convolare a nozze e coronare il loro amore.

Le settimane successive sono state piene di impegni per organizzare al meglio il giorno del matrimonio. Poi quel fatidico giorno è finalmente arrivato e i due innamorati si sono scambiati le fedi nuziali davanti ad amici e parenti, che come loro erano al settimo cielo.

Dopo la cerimonia si sono spostati tutti nella sala buffet, dove la festa è andata avanti per ore e del tutto serenamente, fino al suo termine.

A quel punto i due neo coniugi sono saliti in auto e sono partiti per andare a trascorrere la loro prima notte insieme da sposati.

Nulla da fare per Samantha Miller

L’auto che trasportata in due ragazzi ha fatto solo pochi km, prima che accadesse l’impensabile.

Una ragazza a bordo di un’altra vettura, che procedeva a velocità elevata e in stato di ebbrezza, li ha centrati in pieno causando un terribile incidente.

I soccorsi arrivati sul posto hanno estratto i neo sposini dalle lamiere, le cui condizioni apparivano disperate.

Purtroppo, per Samantha Miller non c’è stato nulla da fare. Aric, invece, ha riportato diverse fratture ed un gravissimo trauma cranico. Attualmente è ricoverato in ospedale e sta lottando per sopravvivere.

Incalcolabile il dolore della mamma dello sposo, che ha perso sua nuora e teme per la vita di suo figlio.

La donna ha aperto una raccolta fondi Gofundme per le spese funerarie di Samantha e quelle mediche di Aric.

