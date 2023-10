Nella mattinata di ieri è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo di Samuel Dilas, il cestista 24enne scomparso improvvisamente nella giornata di domenica 15 ottobre. Subito dopo, nel pomeriggio, è stata aperta la camera ardente a Lumezzane, dove chi lo conosceva e amava ha potuto salutarlo l’ultima volta, prima del suo ritorno a casa, nel reggiano.

Un evento drammatico che ha sconvolto completamente il mondo dello sport italiano, in particolare quello della pallacanestro, è quello avvenuto nella giornata di domenica 15 ottobre a Brescia.

Samuel Dilas, cestista italiano di soli 24 anni in forza alla Virtus Lumezzane, si è spento per sempre dopo due giorni di agonia.

Due giorni prima, venerdì sera, il giocatore aveva accusato un forte dolore alla gamba, che poi si è scoperto essere una grave trombosi venosa, che in breve tempo ha coinvolto tutto il suo corpo.

Ad annunciare il suo decesso ci ha pensato la stessa squadra lombarda per cui giocava, con un toccante post sui social:

La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori.

Effettuata l’autopsia su Samuel Dilas

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo di indagine per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Questo perché pochi giorni prima che venisse colto da trombosi, Samuel Dilas era stato dimesso dall’ospedale in cui era rimasto ricoverato per 10 giorni per le complicanze di una polmonite acuta.

I risultati dell’autopsia, svolta nella mattinata di ieri, faranno chiarezza sulle cause del decesso e accerteranno se ci siano stati collegamenti con la polmonite. Si cercherà di capire, inoltre, se l’evento potesse in qualche modo essere previsto o evitato nel ricovero precedente.

Sempre ieri, nel pomeriggio, è stata poi allestista la camera ardente a Lumezzane, dove chi conosceva e amava Samuel ha potuto dirgli addio per l’ultima volta. Successivamente il feretro è stato trasferito a Guastalla, dove domani verranno celebrati i funerali.

La famiglia ha fatto invito a tutti a non portare fiori, ma a donare denaro alla Pallacanestro Novellara (squadra in cui Dilas è cresciuto) per far sì che anche i bambini meno fortunati possano accedere alle lezioni di basket.