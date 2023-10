Ore di apprensione per il mondo dello sport italiano e in particolare per quello della pallacanestro. Achille Polonara, neo acquisto della Virtus Segafredo Bologna e stella dell’Italbasket, domani dovrà essere sottoposto ad un intervento per la rimozione di un tumore ad un testicolo. L’abbraccio dei colleghi alla forte ala azzurra.

Ad annunciare lo stop del campione della pallacanestro italiana ci ha pensato proprio la Virtus Segafredo Bologna, squadra che lo ha acquistato proprio quest’anno. Ecco le parole del club:

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero. ACHI siamo tutti con te!

Come detto, Polonara è approdato a Bologna proprio quest’anno, nel luglio scorso, quando i bianconeri della Virtus lo hanno acquistato dallo Žalgiris Kaunas, squadra lituana.

Pochissime le apparizioni fatte fino ad ora dalla forte ala grande in maglia bianconera, ma che comunque lo hanno già portato a vincere un importante trofeo, la supercoppa italiana.

Precedentemente, Achille Polonara aveva vestito le casacche di Teramo Basket, Varese, Reggiana e Dinamo Sassari in Italia. All’estero, invece, ha avuto delle esperienze con il Saski Baskonia, in Turchia con il Fenerbahçe e con l’Efes e, come detto, l’anno scorso in Lituania.

Molto importante anche la carriera di Polonara in nazionale, con 87 presenze complessive spalmate in 11 anni. Dal 2012, quando ha esordito, al 2023, quando il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco lo ha incluso nelle convocazioni per il campionato del mondo che si è svolto in estate in oriente.

La vicinanza ad Achille Polonara

La Virtus ma non solo. L’abbraccio che sta ricevendo Achille Polonara in queste ore arriva davvero da tutte le parti. Anche la stessa Italbasket gli ha dedicato un post sui social, così come tanti suoi compagni attuali e passati.

Le sensazioni, sempre mantenendo lucida cautela, sono positive. A quanto pare la neoplasia è stata rintracciata con eccellente tempismo, il che lascia ben sperare tutti.

Polonara non è il primo sportivo che si trova a combattere contro questo problema.

Nel 2013 a scoprire di avere un tumore al testicolo era stato il calciatore Francesco Acerbi. Il difensore della nazionale dovette sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e a mesi di chemioterapie.

Più recentemente, la stessa sorte è toccata all’attaccante franco ivoriano del Borussia Dortmund, Sebastian Haller. Anche lui, fortunatamente, alla fine è riuscito a sconfiggere la malattia e a tornare in campo.