Aveva solo 25 anni Samuele Surrente, il ragazzo che era a bordo della sua moto quando, improvvisamente, ha perso aderenza con l’asfalto, finendo per terra. Il mezzo a due ruote, purtroppo, lo ha travolto schiacciandolo e non dandogli scampo. Il sinistro ha avuto luogo sulla strada che collega Corato ad Altamura. Cassano alle Murge, il suo paese, ha proclamato il lutto cittadino.

Il ragazzo di 25 anni sabato pomeriggio era in sella alla sua moto, sulla strada che collega Corato ad Altamura. Improvvisamente ha perso aderenza con l’asfalto, secondo quanto ricostruito degli inquirenti, anche grazie alle testimonianze dei suoi amici.

Purtroppo la moto del ragazzo, dalla quale era appena caduto, gli è piombata addosso, senza dargli scampo. Il giovane di 25 anni, originario di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in Puglia, non ce l’ha fatta.

Gli amici, che hanno assistito impotenti alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dieci giorni fa, sulla stessa strada, un altro ragazzo di 29 anni, Filippo Giorgio, era rimasto coinvolto in un sinistro. Aveva poi perso la vita una settimana dopo il ricovero in ospedale.

Parenti, amici e conoscenti, ma anche tutta la cittadinanza di Cassano delle Murge, si ritroveranno il 29 gennaio nella parrocchia dedicata alla SS. Maria Assunta. Il sindaco del suo paese ha proclamato il lutto cittadino.

La città di Samuele Surrente si stringe alla famiglia del ragazzo di 25 anni

Davide Del Re, sindaco di Cassano alle Murge, ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 15.30, fino alla fine del rito funebre, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della sua famiglia.