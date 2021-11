Tragedia in provincia di Perugia, Mara Ortolani si è spenta a soli 33 anni dopo che la sua auto ha preso fuoco in un incidente

Si chiamava Mara Ortolani ed era una giovane mamma di soli 33 anni, che purtroppo è deceduta nella serata di venerdì 29 ottobre, dopo che la sua auto ha preso fuoco a causa di un drammatico incidente. I vigili del fuoco si sono resi conto del suo decesso, solo dopo aver domato le fiamme.

Una perdita drammatica ed improvvisa, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti infatti stanno scrivendo molti messaggi di cordoglio sui social.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella serata di venerdì 29 ottobre. Precisamente nella zona di San Nicolò di Celle, a Deruta, in provincia di Perugia.

La donna era a bordo della sua auto, alimentata sia a benzina che a Gpl, quando all’improvviso ne ha perso il controllo. Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo, ma è andata a scontrarsi contro un albero.

Molto probabilmente Mara Ortolani ha perso i sensi a causa del violento impatto. Per questo non è riuscita a fuggire in tempo, prima che la sua auto prendesse fuoco. È avvenuto tutto nel giro di pochi istanti.

I passanti hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto infatti è stato necessario l’intervento sia dei sanitari, che dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, ma solo a quel punto hanno trovato il corpo della donna dentro il veicolo, ormai carbonizzato.

I messaggi di cordoglio sui social per Mara Ortolani

Gli inquirenti per ora stanno lavorando, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Credono che le fiamme siano divampate, poiché il serbatoio del Gpl si è rotto nell’impatto ed è fuoriuscito il carburante.

Il pm ha disposto anche l’autopsia sul corpo della giovane mamma, che ha lasciato 3 bambini piccoli. Una sua amica in un messaggio sul web, per ricordarla ha scritto:

