Lo scorso 7 agosto, la star di Hollywood Sandra Bullock ha perso per sempre l’amore dell sua vita, il suo compagno Bryan Randall, portati via dalla SLA. Immenso l’affetto ricevuto dall’attrice in queste settimane e altrettanto grande la mole di beneficenza che si è scatenata dopo che la famiglia del fotografo ha chiesto che venissero fatte donazioni all’Associazione ALS.

Lo scorso 7 agosto, all’età di soli 57 anni, si è spento per sempre Bryan Randall. L’uomo era famoso per essere un fotografo di successo, ma soprattutto per essere il compagno di vita di una delle attrici più amate del mondo, la vincitrice del premio Oscar Sandra Bullock.

Bryan da circa tre anni lottava con una forma molto aggressiva di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), che alla fine non gli ha lasciato scampo.

A dare il triste annuncio della sua dipartita ci ha pensato la sua famiglia, rilasciato un comunicato alla rivista People.

Nella nota i familiari del defunto chiedevano privacy in un momento così doloroso e che al posto di fiori venissero fatte donazioni all’Associazione Als e al Massachussetts General Hospital.

Sandra Bullock immensamente grata ai donatori

La richiesta è stata accolta appieno da moltissime persone e in poche settimane il fondo di beneficenza ha già raccolto più di 50mila dollari. Una cifra che aiuterà il personale a far crescere il livello del proprio operato.

Una fonte vicina a Sandra Bullock ha fatto sapere alla rivista People che l’attrice è rimasta piacevolmente sorpresa da quest’ondata di affetto ed è molto grata per tutta la beneficenza scaturita da un avvenimento così drammatico per lei. Sul giornale si legge:

Siamo grati a tutti coloro che hanno donato e il nostro cuore è con la famiglia di Sandra e Bryan. Abbiamo ancora bisogno di sostegno per rendere la Sla vivibile per tutti, ovunque, finché non saremo in grado di curarla.

La storia tra l’attrice e Bryan Randall

Dopo diverse e sfortunate relazioni, la Bullock ha conosciuto e si è innamorata perdutamente di Randall nel 2015.

Da allora i due sono sempre stati insieme, fino agli ultimi difficili momenti.

In diverse occasioni le era stato chiesto come mai i due non fossero sposati, e lei ha sempre risposto che non serviva un documento per accertare un amore così puro e grande.