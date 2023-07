Sandro Califano ha perso la vita a soli 49 anni, dopo ore di agonia in ospedale. La triste vicenda è accaduta a Cisterna di Latina, l’uomo si è scontrato con il suo scooter contro un muro.

I fatti si sono verificati in via Enrico Toti a Cisterna di Latina lo scorso 8 luglio. Dopo lo scontro, Sandro Califano è stato trasportato con urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma dopo ore di agonia, il cuore del 49enne si è fermato per sempre.

Si trovava in sella al suo scooter, quando per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è scontrato contro un muro. L’impatto è stato forte e le conseguenze riportate sono apparse gravi fin da subito. A lanciare l’allarme al 118, sono stati alcuni passanti, testimoni della drammatica scena. I paramedici hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale in breve tempo e dopo aver stabilizzato il 49enne, lo hanno trasportato con immediata urgenza in ospedale. Viste le gravi condizioni, si è deciso per un trasferimento al San Camillo di Roma. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i loro tentativi non sono serviti. Alla fine, sono stati costretti a constatare il decesso.

Sandro Califano è deceduto nella notte tra tra domenica 9 luglio e lunedì 10 luglio. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Per il momento sembra che non sia stato coinvolto nessun altro mezzo nello schianto. Bisognerà capire cosa abbia portato il 49enne a perdere il controllo del suo scooter.

Una comunità sconvolta per l’improvvisa scomparsa di Sandro Califano

L’intera comunità è sconvolta, sono ore di angoscia e tristezza. L’uomo lascia nel dolore il figlio Riccardo, la madre, il fratello, i cognati, i nipoti e tutti i familiari. La data dei funerali non è stata ancora fissata.