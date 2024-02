L’artista a salire per prima sul palco dell’Arston e dare così il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo è Clara Soccini. Un nuovo talento che ha superato la preselezione di Sanremo Giovani, ottenendo così il pass per poter competere con i Big in gara da questa sera.

Il suo inedito si intitola Diamanti grezzi. Un testo che come lei stessa ha raccontato, rappresenta un invito universale ad accettare le insicurezze e a riscoprirsi ogni giorno. La vocalità di Clara è già stata ascoltata e apprezzata dalla maggior parte. In molti, infatti, hanno capito, guardandola, di averla già vista. Ma dove?

Soccini è una delle attrici protagoniste di una delle serie più seguite degli ultimi anni: Mare Fuori. Proprio in questi giorni, sono stati rilasciati i primi sei episodi dell’attesissima quarta stagione. Clara interpreta la parte di Giulia, in arte Crazy J, una dei detenuti dell’istituto penitenziario per minori di Napoli, in cui è ambientata la serie tv.

Anche nello show veste i panni di una ragazza che ama la musica, tanto che durante le puntate una delle sue canzoni ha ottenuto successo: il brano Origami all’alba.

La carriera di Clara Soccini

Clara Soccini è nata a Varese il 25 ottobre 1999, dove durante l’adolescenza ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte e canto. Finito il liceo, si è trasferita a Milano per dedicarsi ad una carriera come modella. La carriera come cantante è iniziata nel 2020, quando durante la Pandemia, la Soccini ha partecipato al brano Io e te di Nicola Siciliano. In seguito ha pubblicato i suoi primi singoli: Freak, Ammirerò e Bilico.

Il successo vero e proprio è arrivato nel 2023, quando è stata scritturata per la terza stagione della serie tv Mare Fuori, nel ruolo di Giulia. Durante la fiction la canzone Origami all’alba ha ottenuto enorme successo, tanto da farle in seguito raggiungere il disco di platino.

E ora Clara è salita sul palco dell’Ariston ed è pronta a mostrare a tutti la sua grinta e la sua bellissima voce. Non solo, ha promesso ai suoi numerosi fan anche tanti punti al Fantasaremo! Vedremo cosa combinerà!