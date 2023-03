Gli inquirenti hanno deciso di avviare un’indagine del decesso del bimbo di 8 anni, scomparso a causa di un malore durante l’ora di educazione fisica. Al momento da quello che riportano alcuni media locali, sembrerebbe che il defibrillatore presente in istituto, non funzionasse.

Questa vicenda ha spezzato il cuore dei familiari, ma anche di tutta la comunità. Il piccolo fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute e tutti lo hanno descritto come sereno e felice.

I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 27 marzo. All’istituto De Curtis, che si trova nel comune di Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli.

Tutta la classe stava facendo un gioco. Dovevano dare la risposta ad una domanda e poi fare una breve corsa. Era l’ultima ora e poco dopo sarebbero anche tornati nelle loro abitazioni.

Tuttavia, è proprio in quei secondi che il piccolo Giovanni ha avuto un malore. Si è sentito male e successivamente è crollato a terra. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i suoi compagni e le sue insegnanti.

Quest’ultime hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poter salvare il bimbo hanno disposto il trasferimento all’ospedale San Leonardo, ma è proprio durante il tragitto che il bimbo ha perso la vita.

Bimbo di 8 anni deceduto per malore: l’inchiesta

Gli inquirenti sono subito intervenuti e vista la gravità dei fatti, hanno deciso di avviare un’inchiesta. Per prima cosa hanno ascoltato tutti i presenti, anche per ricostruire quei secondi.

Ora però è emerso un giallo. Questo perché a scuola era presente un defibrillatore, ma nessuno lo hanno usato, forse perché non era funzionante.

Adesso ovviamente saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questa straziante vicenda, che ha portato alla perdita di un bambino. Nelle ultime ore è emerso anche un precedente, perché sembrerebbe che il piccolo Giovanni circa 2 anni fa era stato ricoverato in ospedale per dei controlli, in seguito ad un malore. Tuttavia, i medici non hanno trovato gravi problemi.