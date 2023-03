Giovanni il bambino di 8 anni morto per un malore: l'episodio precedente avvenuto poco tempo prima

Gli inquirenti hanno deciso di avviare un’inchiesta per la straziante perdita di Giovanni, il bambino di soli 8 anni che purtroppo è deceduto a causa di un malore, durante l’ora di educazione fisica. Hanno deciso di disporre l’autopsia per chiarire l’esatta causa del malore.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari. I suoi parenti, i compagni e tutti quelli che lo hanno conosciuto, non avrebbero mai immaginato di vivere una cosa del genere.

I fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 27 marzo. all’istituto Prima Circolo Didattico “De Curtis”, a Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli.

Giovanni stava facendo l’ultima ora di lezione, a breve sarebbero dovuti tornare a casa. Da ciò che è emerso stavano facendo un’attività in cui uno alla volta doveva rispondere ad una domanda e poi fare una breve corsa.

Tuttavia, è proprio in quei secondi, che il bimbo ha avuto un malore improvviso. Si è accasciato a terra e le insegnanti presenti, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

I medici intervenuti con la speranza di potergli salvare la vita, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Però è proprio durante il tragitto, mentre si trovava sull’ambulanza che ha perso la vita.

Bambino di 8 anni deceduto per malore: l’episodio avvenuto poco tempo prima

Da ciò che riporta il quotidiano locale La Voce di Napoli, il piccolo due anni fa è stato ricoverato in ospedale per degli accertamenti. Ha avuto un malore anche in quell’occasione.

Tuttavia, dagli esami a cui lo hanno sottoposto non è emerso nulla di rilevante. Per questo motivo i dottori hanno deciso di rimandarlo a casa, dalla sua famiglia.

Vista la straziante perdita subita, ora sono davvero tante le persone che lo stanno ricordando sui social. Tutti dicono che erta sereno e felice. Ora saranno solo le indagini e l’autopsia prevista a dare ulteriori conferme anche ai suoi cari, sulla reale causa dietro il suo decesso.