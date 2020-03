Sapete chi è la moglie di Alessandro Borghese Sapete chi è la moglie di Alessandro Borghese? Scopriamo insieme la vita privata del celebre chef e conduttore di programmi tv di successo

Alessandro Borghese è uno dei più famosi e amati chef televisivi. Ha all’attivo diversi programmi e collaborazione, che lo portano fuori dalla sua cucina e lo fanno entrare direttamente nelle nostre case. Quanto conosciamo la sua vita privata? Ad esempio, chi è la moglie di Alessandro Borghese?

Alessandro Borghese è nato a Los Angeles il 19 novembre 1976. La mamma è Barbara Bouchet, famosa attrice, il papà Luigi Borghese, imprenditore napoletano. Sin da bambino ha avuto una gran passione per la cucina. Si definisce un cuoco rock, che ha sempre girato il mondo e ha lavorato a lungo sulle navi da crociera.

Oggi è uno degli chef italiani più amati, anche grazie alle sue apparizioni sul piccolo schermo. Nel 2004 inizia la sua carriera televisiva, proprio grazie alla sua passione per la cucina e alla sua capacità di appassionare i telespettatori. Oggi ha un ristorante, AB – Il lusso della semplicità, a Milano. E ha all’attivo diverse partecipazioni in programmi tv di successo.

E la vita privata? In realtà si sa ben poco, perché è sempre stato molto riservato sulla questione. Nel 2009 Alessandro Borghese ha sposato Wilma Oliverio, ex modella. Dalla loro unione sono nate Arizona e Alexandra. Da una precedente relazione Alessandro Borghese ha anche un altro figlio, Gabriel, di cui è venuto a conoscenza solo di recente. Wilma è stata anche valletta di Ok il prezzo è giusto: è campana, è nata il 27 settembre 1975 a Benevento e vive e lavora a Milano, dove collabora con il marito.

I due si sono conosciuti quando lui aveva 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava uno chef giovane per lanciare un videogame dedicato alla cucina.

Wilma lo contattò. Dopo sei mesi si sono sposati: un vero e proprio colpo di fulmine. Lei doveva sposarsi con il fidanzato, ma per amore di Borghese decise di annullare tutto.