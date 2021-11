L’ultimo saluto a Sara Castigliola, nei funerali resi possibili dopo che il corpo della neo mamma, morta subito dopo il parto, è stato restituito alla famiglia. La Procura, infatti, aveva disposto l’autopsia sulla sua salma, per capire le cause del decesso, che non sono ancora state rese note. Tanta commozione in un giorno di pioggia per l’addio alla giovane mamma.

Nel fine settimana i consulenti nominati dal Pubblico Ministero hanno eseguito l’autopsia sul corpo di Sara Castigliola, neo mamma morta subito dopo il parto all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, comune in provincia di Napoli, che si trova sull’isola d’Ischia.

I consulenti dell’accusa, della difesa e della parte offesa devono cercare di capire le cause che hanno portato la giovane donna a morire per un’emorragia dopo il parto. Bisognerà eseguire ulteriori accertamenti per capire se ci siano o meno responsabilità da parte dei medici coinvolti.

Sempre in questi giorni, il dottor Mimmo Loffredo ha dovuto prendere le distanze da quanto trapelato sulla stampa. Secondo i media, infatti, era anche lui coinvolto nel secondo intervento. Dopo il quale la giovane mamma di una bimba appena nata ha perso la vita.

Il medico, infatti, ha detto di essere intervenuto solo ed esclusivamente per salvare la bambina che la donna portava in grembo. Mentre non era presente nelle fasi successive. La Procura di Napoli ha già emesso sei avvisi di garanzia per la morte della 32enne di Ischia.

Sara Castigliola, funerali sotto la pioggia e tanta commozione per l’estremo saluto

Mentre le cause della morte di Sara Castigliola devono essere chiarite, i famigliari hanno potuto dare l’ultimo addio alla mamma.

I funerali si sono infatti svolti nella mattinata di lunedì 8 novembre, presso la chiesa di Fiaiano, alla presenza dei famigliari, degli amici, dei conoscenti e di tutta la comunità. Tutti uniti nel chiedere che la verità su quelle maledette ore venga a galla.