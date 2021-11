Sono al momento in corso tutte le indagini per capire il motivo dietro il tragico ed improvviso decesso di Sara Castigliola, giovane mamma di 32 anni morta poche ore dopo il parto. I medici quando si sono resi conto delle sue condizioni, hanno provato a salvarla, ma non sono riusciti a fare nulla per aiutarla a sopravvivere.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia drammatica, che si è diffusa molto velocemente ad Ischia. La ragazza lavorava nella reception di un hotel del posto ed era sposata con un uomo di origine domenicane.

La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 30 ottobre. Precisamente all’ospedale Rizzoli di Ischia, dove era ricoverata.

I medici dopo un’accurata visita, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo, nella mattina dello stesso giorno. Tutto durante l’intervento sembrava essere andato per il meglio. La piccola e la sua mamma erano in buone condizione di salute.

CREDIT: FACEBOOK

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno. Sara Castigliola ha iniziato a stare male. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che abbia avuto una complicazione, chiamata atonia uterina.

Una condizione rara e pericolosa che comporta la perdita di tono dei muscoli uterini e della capacità di contrarsi dopo il parto. Per questo i dottori hanno disposto il suo trasferimento nel reparto di rianimazione, ma poche ore dopo, il cuore della ragazza ha cessato di battere per sempre.

Le indagini ed i messaggi di cordoglio per Sara Castigliola

Al momento sono 2 le indagini in corso: una da parte dei carabinieri ed una interna da parte della Asl 2 Napoli. Gli inquirenti molto probabilmente dovranno disporre l’autopsia sul corpo della giovane mamma, per chiarire l’esatta causa del suo decesso.

In tanti al momento sono sconvolti dalla tragica morte di questa ragazza, molto conosciuta nell’isola. Una sua amica, sul suo profilo Facebook, ha scritto: