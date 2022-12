Intanto le indagini continuano per ricostruire l'esatta dinamica

L’ultimo addio a Sara, Elisa e Michele, nei funerali dei tre ragazzi che hanno perso la vita sull’auto sulla quale viaggiavano nei sedili posteriori. Le altre due persone che erano alla guida e seduto lato passeggero sono ancora ricoverate in gravi condizioni in ospedale, mentre illeso il conducente del mezzo contro cui la vettura ha incontrato il tremendo destino.

Famigliari e amici si preparano a dare l’ultimo saluto agli amici che hanno perso la vita sulla strada statale 96 tra Modugno e Palo del Colle, in provincia di Bari, in Puglia. Intanto la Procura continua a cercare di ricostruire le esatte dinamiche di quanto accaduto quel giorno.

Grazie agli esami delle telecamere di sorveglianza di un distributore di benzina che si trova nei pressi del luogo dove i giovani sono deceduti, gli inquirenti potranno capire cosa è successo nella serata di domenica scorsa. E comprendere quali sono le responsabilità dell’accaduto.

A perdere la vita, nell’ennesimo sinistro sulle strade italiane, Elisa Buonsante di 25 anni, Michele Traetta di 21 anni e Sara Grimaldi di 19 anni. Tutti abitavano nella città metropolitana di Bari ed erano a bordo di una Mini Cooper, che ha impattato contro un pullman da turismo che stava entrando in strada proprio dall’area di servizio.

L’auto ha finito la sua corsa su uno spartitraffico e contro un muro. Per i giovani che viaggiavano nei sedili posteriori non c’è stato niente da fare. Mentre il conducente di 29 anni e il ragazzo che era accanto a lui sono in ospedale.

Sara Elisa e Michele: i funerali per dire addio ai giovani ragazzi

Proprio i due sopravvissuti potranno dare informazioni utili agli inquirenti. Forse in quel momento il bus era già nella carreggiata. L’auto non ha fatto in tempo a frenare.

I funerali avverranno separatamente. Elisa sarà salutata nella chiesa di San Nicola a Mola di Bari, mentre Sara Grimaldi sarà salutata nella chiesa di Santa Fara a Bari. Infine, gli amici saluteranno Michele Traetta nella chiesa della Resurrezione a Toritto.