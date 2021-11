Una tristissima notizia che arriva da Rotherdham e che in poche ore si è diffusa in tutto il mondo. Un giovane madre di nome Sara Jane Smith è morta in cause misteriose, due settimane dopo la morte del figlio 18enne. Quest’ultimo è rimasto vittima di un grave incidente stradale.

Un dolore straziante per la donna, che ha dovuto dire addio al figlio Martin Ward lo scorso 24 ottobre. Il 18enne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, mentre si trovava in macchina con i suoi amici Mason Hall e Ryan Geddes. I tre adolescenti si sono schiantati contro un albero.

Dopo sole due settimane dalla tragedia, è arrivata un’altra notizia sconvolgente. La giovane madre è morta in cause che non sono state ancora chiarite dalle forze dell’ordine. Sara Jane Smith era distrutta dal dolore, ma non è ancora noto come abbia perso la vita. La stessa donna, dopo la morte del figlio, aveva voluto pubblicare un post per ricordarlo e per salutarlo un’ultima volta.

Martin era adorabile, il mio piccolo Martin…aveva il cuore più grande della maggior parte delle persone che conosco. Non sarebbe dovuto succedere, quei ragazzi erano troppo giovani per morire così, non avevano nemmeno vissuto la loro vita.

Le parole del fratello di Sara Jane Smith

Una notizia che ha sconvolto la famiglia e gli amici della giovane mamma. Il fratello Nathon Smith, dopo la tragedia, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Facebook.

L’uomo ha parlato del dolore insopportabile della famiglia e del fatto che nessuno riesce a spiegarsi cosa sia potuto accadere. Prima l’addio al nipote 18enne e adesso la perdita di sua sorella.