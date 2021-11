La storia della piccola Sara, abbandonata dalla sua mamma e positiva al Covid, aveva scaldato il cuore dell’intera Italia e poi del resto del mondo. Era il mese di ottobre del 2020, quando la neonata arrivò all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove rimase ricoverata fino alla completa guarigione.

Credit: pixabay.com

Oggi ha più di un anno di età ed ha trovato una famiglia che l’ha presa in affidamento, ma la sua madre biologica si oppone ed ha dato via ad una guerra legale.

Era stata lasciata all’ospedale da una presunta zia, che dopo aver saputo che la neonata era positiva al Coronavirus, aveva ben pensato di fuggire e abbandonarla alla struttura sanitaria. La madre naturale, una donna di origini rom, aveva raccontato di aveva affidata alla parente per raggiungere la Romania dopo la notizia delle gravi condizioni di sua sorella.

Credit: pixabay.com

Oggi punta il dito contro sua cognata e assistita dal suo legale, si oppone all’affidamento della sua bambina. Ha dichiarato di non aver mai voluto abbandonare sua figlia.

Non volevo abbandonare la mia bambina, l’avevo affidata a mia cognata per volare in Romania da mia sorella che stava morendo. Ma la rivoglio, è mia figlia.

Tanta solidarietà per la piccola Sara

Subito dopo la vicenda, le forze dell’ordine avevano rintracciato mamma e zia e le avevano arrestate per abbandono di minore. In seguito, è nata una vera e propria gara di solidarietà per aiutare la piccola Sara e per garantirle tutto ciò di cui aveva bisogno. Tantissime le richieste di adozione arrivate al Tribunale dei Minori. Poi, è giunta la bellissima notizia dell’affidamento della bambina e della possibile adozione della famiglia che fino ad oggi si è presa cura di lei.

Credit: pixabay.com

Adesso toccherà al giudice decidere il futuro della bambina, dopo l’opposizione della sua mamma naturale. Dovrà decidere se ufficializzare l’adozione della famiglia affidataria o se Sara tornerà con la madre biologica.