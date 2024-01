Sara Lucarelli purtroppo non ce l'ha fatta: si è spenta a 44 anni dopo un peggioramento delle sue condizioni

Si chiamava Sara Lucarelli e purtroppo era una giovane mamma di 44 anni, che nella giornata di domenica 28 gennaio, ha perso la vitta in seguito ad un brutto male che non le ha lasciato scampo. Il peggioramento improvviso delle sue condizioni, è risultato essere fatale per lei.

In queste ore sono davvero tante le persone che sui social, stanno ricordando la giovane donna, ma vogliono mostrare vicinanza ed affetto anche ai suoi cari. Il fratello è l’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli.

Sara aveva 44 anni e da anni era stata colpita da un brutto male. Non aveva fatto paura a parlarne, anche se era una persona timida e riservata.

Da quando la sua bambina era venuta al mondo, 5 anni fa, la sua vita girava intorno a lei. Solo tre mesi la piccola, ha avuto la gioia di poter accompagnare sua madre all’altare, in uno dei giorni più felici della sua breve vita.

Fino a pochi giorni fa la donna era andata nella sua bancarella dei mercatini, che organizzava ogni anno con le sue amiche. Vendevano cappelli, bambole ed altri oggetti, tutti fatti a mano da lei.

L’ultimo post di Sara Lucarelli sui social

Sara amava la sua vita e più di tutto amava la sua famiglia. Purtroppo due settimane fa ha avuto un peggioramento improvviso delle sue condizioni. Nessuno però avrebbe mai immaginato di poter vivere una perdita del genere.

Pochi giorni fa la donna, sui social ha pubblicato uno dei suoi ultimi post, che letto oggi sembra essere come un addio. Con una sua foto in spiaggia, di spalle con cappotto e cappuccio, nella didascalia ha scritto:

La prima cosa che ho voluto fare in questa ultima giornata dell’anno è questa. E oggi per il 2024 cerco di buttare indietro le mie paure, in questo mare che tanto ci aiuta a rigenerarci. Auguri a tutti.

Nella giornata di domenica, purtroppo ha avuto un nuovo peggioramento, che alla fine non le ha lasciato scampo. Il suo funerale è stato celebrato nella giornata di martedì 30 gennaio.