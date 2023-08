Sarah Ferguson e la neoplasia al seno: per la prima volta parla dell’operazione

Per la prima volta Sarah Ferguson parla della neoplasia al seno che ha dovuto affrontare, anche con un’operazione chirurgica che, di fatto, le ha salvato la vita. La Duchessa di York, ex moglie del principe Andrea, non ha mai parlato di quanto accaduto, se non attraverso dei comunicati stampa rilasciati ai media per evitare speculazioni sulle sue condizioni di salute.

All’inizio dell’estate, la Duchessa di York ha subito un intervento per una neoplasia al seno. Ancora oggi è convalescente: l’operazione l’ha segnata profondamentae e non è stata facile da affrontare, anche perché è durata ben otto ore.

A distanza di tempo dall’intervento chirurgico che ha affrontato, Sarah Ferguson ha voluto parlare di quello che è successo. Lo ha fatto in occasione di un episodio del suo podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

La Duchessa di York ha raccontato di aver dato un nome ai suoi nuovi seni, che oggi si chiamano Derek ed Eric. Ha dovuto infatti asportare il suo seno, per salvarsi dalla neoplasia.

Sto venendo a patti con il mio nuovo migliore amico, Derek, il mio seno sinistro. Per me è molto importante perché mi ha salvato la vita. Mi faceva ridere l’idea di avere un amico che è sempre con me e che mi protegge con il suo scudo, per questo gli ho dato un nome. Comunque, anche la mia mammella destra ha un nome: si chiama Eric. A volte, però, si sente piuttosto triste perché non è così sodo come Derek, ma farò in modo che sia equilibrato, non vi preoccupate.

Sarah Ferguson parla della neoplasia al seno: è ancora convalescente

Intanto la Duchessa di York è ancora convalescente nella sua casa di Frogmore Cottage, che appartiene all’ex marito, il principe Andrea, fratello di Re Carlo III.

Re Carlo III che vuole snellire la Casa Reale e che avrebbe chiesto al fratello di lasciare proprio Frogmore Cottage, dove vive anche l’ex.