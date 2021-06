Dramma in un'abitazione a Sassari, neonata di 5 mesi trovata con un sacchetto di plastica in testa: è grave

Un tragico episodio è avvenuto nei giorni scorsi in un’abitazione a Sassari. Purtroppo una neonata di soli 5 mesi sta lottando per la sua vita, dopo che la madre l’ha trovata nel suo lettino con un sacchetto di plastica intorno alla testa. I medici sono molto preoccupati per la sua situazione.

Un evento tragico che ovviamente ha scosso l’intera comunità. In molti ora stanno pregando affinché la piccola riesca a sopravvivere.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto pochi giorni fa. Precisamente nell’abitazione della famiglia a Sassari.

Da ciò che è emerso in casa c’era la madre, con gli altri suoi 3 figli. Ad un certo punto, la donna è entrata nella camera dove stava dormendo la piccola ed ha fatto la drammatica scoperta. La neonata aveva un sacchetto di plastica intorno al collo ed era in condizioni disperate.

Ha allertato in fretta i sanitari e nel frattempo ha anche provato a rianimarla. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori nell’abitazione, le condizioni della bimba sono apparse critiche.

Infatti i medici, in un primo momento, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, ma dopo circa 24 ore hanno deciso di trasferirla al Gaslini di Genova.

Il trasferimento della neonata di 5 mesi

La stessa prefettura di Sassari ha organizzato il suo trasferimento con un volo dell’Aeronautica Militare. Tuttavia al momento le condizioni della piccola sono ancora critiche e sta lottando per la sua vita. I dottori non hanno ancora registrato dei miglioramenti.

Inoltre, la Procura ha messo sotto inchiesta i due genitori, per il reato di abbandono di minore. Saranno solo le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto in quest’abitazione.

Dalle informazioni che hanno reso note i media locali, sembrerebbe che nella stanza dove dormiva la bambina ci fosse anche il fratello maggiore di 4 anni. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.