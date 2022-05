Un grave tumore è la causa della morte improvvisa di Jessica Campanella, una ragazza di soli 28 anni, che sognava di avere una carriera nell’arma proprio come suo padre. In tanti nella raccolta fondi si erano fatti avanti, per aiutare questa giovane donna, che sperava solo di vivere.

CREDIT: FACEBOOK

L’intera comunità è ora in lutto per la perdita straziante. Le persone stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

Jessica viveva con i suoi genitori a Monreale. Il papà era un carabiniere da anni e lei desiderava seguire le sue orme. Infatti nel 2018 è riuscita ad entrare nell’arma ed era andata a lavorare nella stazione di Sassello, in provincia di Savona.

Tuttavia, il dramma è iniziato nella primavera nel 2020, proprio in piena emergenza sanitaria. Da un esame è emerso che la ragazza era affetta da un tumore cerebrale.

Era impossibile da operare, poiché la massa troppo all’interno ed in una posizione delicata, non si poteva toccare. Di conseguenza era tornata a casa con i genitori e sotto parere dei medici si è sottoposta a dei cicli di chemio e radioterapie.

Tutti speravano in una guarigione ed in buone notizie. Però pochi mesi dopo l’inizio, le cure non stavano portando ai risultati sperati.

La tragica ed improvvisa morte di Jessica Campanella

Con la speranza di poterla salvare, i medici l’hanno sottoposta ad altre terapie, all’ospedale Colonie, in Germania. Vista il costo elevate delle medicine e del trattamento, era stata avviata anche una raccolta fondi.

In tanti hanno deciso di fare la loro parte ed in poco tempo erano a arrivati a 105 mila euro. Tuttavia, nonostante la somma elevata, per Jessica non c’è stato più nulla da fare.

Nella giornata di venerdì 29 aprile, il suo cuore ha cessato di battere a causa di un tumore cerebrale che non le ha lasciato scampo. Il suo funerale sarà celebrato nella giornata di lunedì 2 maggio, a Monreale.