Saverio Loiacono era nella pizzeria di famiglia, quando è stato colto da un malore e si è accasciato a terra: nulla da fare per lui

Una tragedia assoluta e improvvisa ha scosso nella giornata di ieri il piccolo comune di Triggiano, in provincia di Bari. Saverio Loiacono, un ragazzo di soli 23 anni, è deceduto a seguito di un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico eventi è avvenuto all’interno della pizzeria della sua famiglia.

Una notizia sconvolgente che ha distrutto una famiglia e scosso una popolazione intera, quella del piccolo comune di Triggiano, in provincia di Bari.

Saverio si trovava all’interno della pizzeria di famiglia, la Panzerotto Time, e stava aspettando di prendere una pizza da portare a casa e mangiare insieme al fratello più piccolo.

All’improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I presenti hanno subito allertato i soccorritori medici, che in pochi minuti hanno raggiunto il posto e iniziato tutte le manovre di rianimazione sul posto.

Immediato anche il trasporto del ragazzo all’ospedale Mater Dei di Bari, ma tutti gli sforzi, alla fine, sono risultati vani. Il cuore del 23enne non ha mai ripreso a battere.

Cordoglio per Saverio Loiacono

Saverio Loiacono era conosciuto e ben voluto da tutti a Triggiano. Non solo per la pizzeria della sua famiglia, ma anche per la sua passione della fotografia.

Aveva un canale YouTube in cui caricava i suoi video e tutti i suoi lavori.

Innumerevoli e molto commoventi i messaggi di cordoglio che gli amici hanno pubblicato sui social subito dopo la triste notizia della sua scomparsa. Eccone alcuni:

Non ci sono parole, la vita è ingiusta. carissimo Saverio rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai sempre il nostro fotografo, quanto ci siamo divertiti in quelle ore in quei giorni, la tua professionalità la tua pazienza fuori dal comune e nonostante la tua giovanissima eta’ ci parlavi con entusiasmo dei tuoi progetti futuri. Ci mancherai immensamente meraviglioso Ragazzo❤️😢che la terra ti sia lieve 🙏un abbraccio a tutta la famiglia ❤

Non ci sono Parole per descrivere tutto questo…Preferisco tenermi stretto tutte le avventure passate insieme tra lavoro e cazzate…Avevamo ancora tanto da Raccontare…!!!! Ciao Amico Mio ❤️❤️❤️❤️