Savona, bimbo con la tosse, fa scattare l’allarme alla scuola Savona, bimbo con la tosse scatena il panico tra i suoi compagni ed i loro genitori. Ecco cosa è accaduto nella scuola..

Sono state ore di panico per alcuni genitori in provincia di Savona, dove un bambino con tosse e febbre è stato portato in ospedale e nelle analisi è risultato positivo al test del pneumococco. E’ partito l’allarme per tutti i suoi compagni di classe, ma che alla fine si è rivelato essere del tutto inutile.

Un evento scioccante, che ha sconvolto tutti, ma soprattutto i genitori dei piccoli, che leggendo il comunicato della scuola, sono entrati nel panico.

Secondo le informazioni emerse il bambino aveva tosse e febbre, è stato portato in pronto soccorso dalla madre e dal padre, per dei controlli, visto che la sua situazione non migliorava.

I medici lo hanno sottoposto subito a delle analisi e con i risultati hanno scoperto che era positivo al test del pneumococco.

A far scattare l’allarme per i suoi compagni, è stato proprio il comunicato urgente che ha diramato l’istituto scolastico, che diceva:

“L’ospedale consiglia ai genitori di recarsi dal medico, in caso di tosse e febbre, per sottoporsi al tampone!” Ovviamente tutti si sono allarmati. Molti infatti hanno chiamato, altri invece si sono presentati direttamente nello studio del loro pediatra. Mentre altri ancora, sono andati direttamente in ospedale. Per questo sono state ore di panico, per i genitori ed i medici.

A calmare il tutto, è stato proprio l’intervento di alcuni specialisti e della Asl locale, che hanno rassicurato tutti, dicendo che in questo caso non c’è alcun tipo di pericolo. Il responsabile del reparto di pediatria, Antonio Gaiero, ha dichiarato:

“Nessuno, tanto meno dal reparto, ha invitato i genitori a recarsi dal pediatra, perché non esiste alcun rischio per i bambini. Alla base di tutto c’è probabilmente un corto circuito di comunicazione.”

Un evento sconvolgente, che ha fatto allarmare tutti inutilmente. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

