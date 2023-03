Scatta una foto alla fidanzata e si accorge di un particolare da brividi

Quando due persone si amano e stanno insieme capita di scattarsi delle foto mentre si godono l’amore. Proprio come successo a Meagan e al suo fidanzato. Durante una giornata di relax in piscina, il giovane ha deciso di scattare delle foto alla sua fidanzata ma subito si è accorto di qualcosa che non andava.

La gamba destra di Meagan era più grande della sinistra. Una condizione di ritenzione idrica e gonfiore dei tessuti che gli fa apparire la gamba molto più grossa dell’altra.

Meagan soffre di questo disturbo sin da piccolina quando a 15 anni si accorse che qualcosa non andava alla sua gamba. Le fu diagnosticata una malattia insolita che la portò ad essere derisa molto per il suo aspetto fisico.

Meagan ha sofferto molto per questa condizione e per gli amici che la deridevano. Infatti non si vestiva mai con gonne o pantaloncini e aveva difficoltà a mettersi in costume.

Poi ha deciso di uscire allo scoperto e di vivere la vita con assoluta libertà. Questo suo coraggio è stata fonte di ispirazione per tante altre persone che vivevano la sua stessa condizione con vergogna.

Meagan ha lottato sin da bambina per tenere nascosta questa sua condizione. Voleva impedire agli altri di far conoscere la sua malattia. Era arrivata anche al punto di voler abbandonare la scuola per evitare di farsi vedere in pubblico e farsi prendere in giro.

Poi ha trovato per fortuna il coraggio di vincere la paura ed oggi vive la sua vita con spensieratezza e libertà non importandosi di nulla. Infatti esce e indossa qualunque abbigliamento desideri senza alcun tipo di problema. Al suo fianco sa che c’è un compagno che la supporta e la motiva ad avere coraggio.