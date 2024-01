Tragedia a Scauri, moglie e marito morti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra: lui non ha retto quando ha saputo della morte della donna

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella giornata di martedì 16 gennaio, nella città di Scauri. Moglie e marito sono deceduti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, lei è deceduta per un infarto, lui per un malore quando ha saputo della scomparsa della donna.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così grave e straziante, che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. I due hanno lasciato due figli, di 24 e 26 anni, quest’ultima oggi avrebbe dovuto discutere la sua tesi.

Maria Giovanna Lionello, aveva 59 anni e da anni lavorava come insegnante di sostegno all’istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia. Il marito invece, aveva 64 anni e si chiamava Carmelo Martinoli, che era andato in pensione da poco tempo.

Tutto per loro stava procedendo normalmente. La donna era andata a lavoro e dopo aver partecipato al collegio dei docenti, è tornata a casa, come suo solito.

Stava facendo tutte le faccende domestiche. Quando all’improvviso, è crollata a terra. Molto probabilmente ha avuto un arresto cardiocircolatorio. I familiari si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto.

Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi arrivati nella casa della famiglia, hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo decesso.

Moglie e marito deceduti a pochi minuti: il malore dell’uomo

Carmelo Martinelli nel trambusto di quello che stava succedendo in casa e quando ha saputo della scomparsa della moglie, non ha retto. Per il dolore, anche lui ha avuto un malore improvviso.

Anche l’uomo è crollato a terra ed i medici, non sono riusciti a fare nulla. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che dopo aver parlato con i medici, hanno deciso di riconsegnare le salme ai loro figli, poiché i loro decessi sembrano essere avvenuti per cause naturali.

Maria Giovanna e Carmelo aveva passato insieme tanti anni della loro vita, dopo aver messo al mondo due figli. Lui da tempo soffriva di problemi cardiaci. La figlia maggiore della coppia, oggi si sarebbe dovuta laureare, ma invece ora deve organizzare i funerali di entrambi i genitori.