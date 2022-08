Tragedia in vacanza per una famiglia di Napoli, la piccola Lavinia Trematerra è morta a 7 anni schiacciata da una statua

Una vacanza di una famiglia napoletana si è trasformata in una vera e propria tragedia. Una bambina di 7 anni, chiamata Lavinia Trematerra, figlia di 2 avvocati napoletani, è morta mentre era in vacanza a Monaco di Baviera, in Germania.

La dinamica dei fatti non è ancora molto chiara, ma gli stessi inquirenti hanno voluto avviare un’indagine. La salma è ora sotto sequestro e solo dopo tutti gli esami, potrà tornare in Italia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nei giorni scorsi. Precisamente in un hotel che si trova a Monaco di Baviera.

La famiglia in realtà è di Napoli, ma si trovavano in quella città per una vacanza, che purtroppo non potranno più dimenticare. I due genitori sono due noti avvocati stimati e conosciuti nella zona.

Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la bimba era nel giardino dell’hotel e stava giocando. Con lei c’erano anche la madre ed il padre.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una statua di marmo è caduta ed è finita proprio sulla bambina. I traumi riportati per lei sono risultati essere troppo gravi e purtroppo, la piccola Lavinia non ce l’ha fatta ed è morta ad appena 7 anni.

Le indagini per la morte della piccola Lavinia Trematerra

Le autorità tedesche al momento, hanno deciso di avviare un’inchiesta su questo drammatico incidente. Per questo la salma è ora sotto sequestro per fare tutti gli esami del caso.

Solo dopo questi ultimi i genitori potranno riportarla a casa ed organizzare il suo funerale.

La notizia di questa perdita così improvvisa e prematura si è diffusa molto velocemente in tutta la città. Infatti tra amici e colleghi della famiglia, sono davvero tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. La madre ed il padre volevano solo trascorrere del tempo all’insegna del relax, ma si sono ritrovati a fare i conti con una vera e propria tragedia.