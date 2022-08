Un grave incidente d'auto, ha spezzato la vita del 19enne Andrea Bellingrado. Si trovava in vacanza con i suoi amici e stava tornando a casa

Andrea Bellingrado si è spento per sempre all’età di 19 anni. È rimasto vittima di un grave incidente in Croazia, dove si era recato per una vacanza insieme ai suoi amici.

L’indimenticabile tragedia è accaduta proprio quando Andrea Bellingrado stava per tornare a casa, nel suo comune di origine di Piove di Sacco, in provincia di Padova.

L’auto sulla quale viaggiava, si è schiantata con un’altra vettura. Purtroppo per il diciannovenne non c’è stato nulla da fare, mentre un suo amico è stato trasportato in ospedale.Gli altri amici stavano viaggiando su una seconda auto, rimasta anch’essa coinvolta nell’impatto, ma fortunatamente nessuno ha riportato traumi o gravi conseguenze.

Andrea Bellingrado è morto sul colpo

Per Andrea, invece, nessuno ha potuto fare nulla. È morto sul colpo.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di ricostruire la vacanza degli adolescenti e l’esatta dinamica dell’incidente. Stanno anche ascoltando il racconto di tutti gli amici, per capire cosa sia accaduto tra le due vetture.

Sarebbe dovuta essere una vacanza indimenticabile, una di quelle che si portano dentro per tutta la vita e, invece, si è trasformata in una tragedia terribile, che ha spezzato per sempre la vita di un ragazzo di soli 19 anni.

Andrea non è l’unico ragazzo rimasto vittima delle strade, sono numerosi dall’inizio dell’anno i giovani che hanno perso la vita in un incidente automobilistico. L’ultimo è Roberto Gigola, morto a 23 anni in un terribile incidente avvenuto nei pressi di Brescia. Trenta anni prima, nello stesso tratto stradale, era morto anche suo zio e portava il suo stesso nome.

Anche su questo incidente le forze dell’ordine stanno ancora indagando. Il 23enne si trovava a bordo della sua moto, quando ha perso aderenza con l’asfalto ed è caduto a terra. Purtroppo dopo un volo, è stato travolto da un’auto che proveniva dal senso opposto.