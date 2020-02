Sciacca bimbo di 4 anni caduto dal carro, ha perso la vita Tragedia di Carnevale, bimbo di 4 anni cade dal carro e muore. È stato il padre a metterlo lì sopra. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma, è accaduto a Sciacca nella serata di ieri, venerdì ventuno febbraio. I carri di Carnevale hanno iniziato a sfilare per la città ed un papà per fare la foto al suo bambino, di quattro anni, lo ha posizionato su uno di questi, che è ripartito all’improvviso ed il piccolo è caduto a terra, sbattendo la testa molto forte ed ha perso la vita.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto l’intera popolazione, poiché in un momento che doveva essere di festa è avvenuta la tragedia.

Secondo le informazioni che sono state rese nelle ultime ore, il bambino era andato alla sfilata accompagnato dai suoi genitori.

Ad un certo punto, il papà, per fargli una foto ha deciso di posizionarlo sul carro “Volere Volare” dell’associazione “E ora li femmi tu”, che era fermo per qualche minuto, per farsi vedere da tutti i presenti.

All’improvviso però, il carro trainato da un trattore, è ripartito ed il piccolo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo la testa molto forte sull’asfalto.

E’ stato trasportato d’urgenza al all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, accompagnato dai suoi genitori e dal sindaco del posto Francesca Valenti, ma nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarlo, per il piccolo non c’è stato più nulla da fare. Il trauma che aveva riportato era troppo grave ed i dottori sono stati costretti a dichiarare il suo decesso.

Un evento drammatico, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma che soprattutto ha portato la disperazione nella famiglia del bambino, che non credeva di dover vivere un dramma del genere in un momento, che doveva essere di festa, per tutti.

Il Carnevale a Sciacca è stato aperto nella giornata di ieri, ma i carri hanno sfilato durante la serata. Ora il sindaco, ha deciso di annullare tutta la manifestazione.

La polizia ora sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda davvero drammatica.

