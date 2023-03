Scomparsa Angela Celentano, i genitori sono andati a Verissimo a raccontare la loro verità e per fare un nuovo appello

Nella puntata di Verissimo, andata in onda nella giornata di domenica 26 marzo, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo studio i genitori della piccola Angela Celentano, Maria e Catello. I due dopo diverso tempo lontani dalla televisione, hanno voluto raccontare la loro verità e fare un nuovo appello.

La piccola Angela è scomparsa il 10 agosto del 1996. Con la famiglia ed altre persone, erano andati sul Monte Faito per una gita e per loro procedeva tutto normalmente.

Tuttavia, quando un ragazzino di 12 anni è andato nel parcheggio, la bambina lo ha seguito. Da quel momento si sono perse tutte le tracce di Angela.

I genitori si sono presto resi conto della gravità della situazione. Hanno provato prima a cercarla da soli e poi hanno chiesto aiuto alle autorità. Le ricerche sono andate avanti per diverso tempo, ma della piccola nessuno ha mai avuto notizie.

Maria e Catello in questi 27 anni, non hanno mai perso la speranza. Infatti a Silvia Toffanin hanno raccontato che ogni anno comprano un regalo per la loro figlia e che sperano che prima o poi possa aprirli tutti insieme.

L’esclusione della pista sudamericana per Angela Celentano

Nonostante le autorità italiane abbiamo deciso di fermare le indagini, la famiglia non si è mai arresa. Infatti grazie al loro avvocato Luigi Ferrandino, la famiglia ha avuto la possibilità di poter riabbracciare la ragazza in sudamerica.

Avevano trovato una ragazza che somigliava molto ad Angela e che ha anche la stessa voglia che ha lei sulla schiena. Erano convinti fosse lei, ma l’esame del DNA, ha dato loro un’ennesima delusione.

Maria e Catello hanno raccontato a Silvia Toffanin che si fanno forza a vicenda. Quando uno dei due sta per mollare, l’altro lo aiuta a rialzarsi e nonostante gli anni passati loro sono sicuri che un giorno riabbracceranno la figlia. La conduttrice nel sentire le loro parole, si è commossa.

“Noi abbiamo sempre pensato che Angela sia stata presa per essere adottata. Questa è la nostra idea così pensiamo che stia bene ed è voluta bene!” Con queste parole i due genitori hanno raccontato come stanno affrontando la vicenda. Inoltre, hanno chiesto a tutti di diffondere il più possibile l’Age progression di Angela, per avere altre piste da seguire.