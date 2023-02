Sono ore di trepidazione per la vicenda di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa sul Monte Faito nel 1996. Per la famiglia, ma anche per tutti quelli che erano in ansia, queste sono ore davvero importanti, poiché si sta attendendo l’esito del DNA su una ragazza sudamericana.

In una recente intervista, il legale dei genitori, Luigi Ferrandino, ha rielato di essere riuscito a procurarsi una foto di quella giovane e che quando la madre l’ha vista, ha notato subito una certa somiglianza con le altre figlie.

Infatti Maria e Catello sono quasi convinti che quella sia la loro figlia sparita da ormai 27 anni. La famiglia sta cercando di mantenere il massimo riserbo, ma la trepidazione è davvero tanta.

I fatti sono iniziati il 10 agosto del 1996. Angela si era recata con i genitori, le sorelle ed altre 40 persone sul Monte Faito. Stava giocando con gli altri, quando all’improvviso si è allontanata per seguire un ragazzino nel parcheggio.

Da quel momento, della piccola si sono perse le tracce. Le ricerche si sono concentrate sul Monte Faito, ma pochi giorni dopo il papà ha ricevuto una strana telefonata. Si sentiva il pianto di una bambina, ma poco dopo hanno riagganciato.

Negli anni sono state davvero tante le piste e le segnalazioni ricevute, ma nessuna ha avuto esito positivo.

Scomparsa Angela Celentano, la pista sudamericana

La famiglia non ha mai smesso di sperare. Infatti grazie al loro legale Luigi Ferrandino sono arrivati a questa ragazza di 31 anni che vive in sudamerica. Lavora come modella ed è figlia di un nobile del posto. Infatti riuscire ad avvicinarla, è stato davvero molto difficile.

Tuttavia, in questi ultimi giorni un collaboratore dell’avvocato è riuscito a prelevarle delle tracce ematiche per il DNA.

C’è un altro dettaglio che pensare che potrebbe davvero essere Angela, il padre aveva dei legami con la Campania, ma soprattutto con Vico Equense. Inoltre, la ragazza ha una voglia sulla schiena, che è molto simile a quella che aveva la bimba.