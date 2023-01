Potrebbe arrivare una svolta sulla scomparsa di Angela Celentano, la bambina che nel 1996 è sparita mentre si trovava sul Monte Faito con la famiglia. A rendere nota l’importante notizia, è stato proprio il legale Luigi Ferrandino, che segue il caso da ormai diversi anni.

Le piste per questa vicenda da quando tutto è iniziato, sono state diverse. Però in questi ultimi tempi, l’avvocato sta prendendo in considerazione una ragazza che vive in Sud America.

Da ciò che afferma il legale, la giovane che vive in quel posto, ha un’ampia rete di protezione intorno, infatti riuscire a prenderle il DNA non è affatto semplice. Però la nota che ha reso pubblica in queste ore, riguarda proprio questo.

Non è ancora chiaro se il caso potrebbe avere una risoluzione, ma la cosa certa è che grazie a questo esame, la famiglia potrà finalmente avere delle risposte.

Questa ragazza pare che abbia una somiglianza con le sorelle di Angela Celentano davvero incredibile. Inoltre, ha anche una voglia nella parte della schiena, che sembra essere proprio come quella che aveva la piccola.

Scomparsa Angela Celentano: la nota del legale

Nei giorni scorsi, finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nord europeo, ha incontrato la ragazza sud americana, che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina che è scomparsa dal Monte Faito nel 1996, a Vico Equense a Napoli. Ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso, provvederò ad inviarlo ad uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione dei profili del DNA.

Conto entro una decina di giorni, di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sud americana con il profilo dei signori Celentano.

Una notizia davvero importante, che dopo anni di disperazione e strazio potrebbe portare ad una svolta nel caso. Saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte a questa famiglia.