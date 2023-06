Una nuova importante segnalazione è quella arrivata alle forze dell’ordine in queste ultime ore, per la straziante vicenda della scomparsa della piccola Kata. La bambina che ha solamente 5 anni, risulta essere dispersa dal pomeriggio di sabato 10 giugno, mentre era all’esterno dell’hotel Astor.

Una prima segnalazione della bimba nella città di Bologna, risale alla serata di sabato, in giorno della scomparsa. Una persona ha detto di averla vista con una donna, su un autobus.

Tuttavia, in queste ultime ore è venuto fuori un nuovo avvistamento. Questa volta riguarda proprio la piccola, che hanno visto mentre passeggiava sulle strade della piazza Maggiore, di Bologna.

Sono in corso tutte le indagini per questa vicenda, che risulta essere così straziante. In tanti sono con il fiato sospeso proprio per le sorti di questa bambina, che ha solamente 5 anni.

Le forze dell’ordine stanno controllando tutti i filmati di video sorveglianza ed è proprio da questi video, che hanno diffuso l’ultima immagine della piccola. Una telecamera l’ha ripresa mentre stava giocando fuori l’hotel in cui viveva.

Stava giocando con altri bambini. Quando probabilmente a causa di una discussione tra i piccoli, lei si è girata ed è tornata all’interno del cortile della struttura. Era di sabato 10 giugno, alle 15.01.

Scomparsa Kata: le indagini

Gli inquirenti sin da subito hanno avviato le ricerche del caso. Al momento l’ipotesi più accreditata è proprio quella del racket degli affitti delle stanze di quell’hotel, in cui vive anche la famiglia.

Vista la dinamica dei fatti ed anche dai racconti dei suoi genitori, gli agenti hanno scelto di fare diversi controlli in quella struttura. Tuttavia, della bambina non risultano esserci tracce, ormai da diversi giorni.

Il padre dopo la scarcerazione, in un’intervista con Chi l’ha Visto?, ha detto che lui sa chi l’ha portata via e che sa anche il possibile motivo. Ora saranno solo le ulteriori indagini a fare luce su questa vicenda.