Una possibile svolta è quella arrivata nella mattina di oggi, sabato 5 agosto per la scomparsa della piccola Kata. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato lo zio ed anche altre tre persone, poiché sarebbero tutti coinvolti nel racket degli affitti delle stanze dell’ex hotel Astor.

I genitori hanno subito una perquisizione, ma per ora risultano essere liberi e non indagati. A breve potrebbero arrivare altre notizie su questa vicenda.

Da ciò che è emerso gli arresti di questa mattina sono avvenuti per un episodio avvenuto 2 settimane prima della scomparsa della bambina, più precisamente il 28 maggio. Quando un uomo si è gettato dalla finestra al secondo piano di quel palazzo.

I 4 uomini sono accusati di tentato delitto, lesioni ed estorsione. Quella persona si rifiutava di pagare l’affitto e quelle persone lo stavano perseguitando per prendere dei soldi da lui.

Inoltre, dalle indagini è anche emerso che i reati a loro contestati sarebbero stati commessi tra il novembre 2022 ed il maggio 2023, pochi giorni prima che la piccola sparisse nel nulla il 10 giugno scorso.

Per gli inquirenti la sera in questione i 4 uomini che gestivano il racket degli affitti, avrebbero organizzato un vero e proprio raid con una mazza da baseball. Di conseguenza il ragazzo ecuadoriano, per sfuggire ha deciso di gettarsi dalla finestra, finendo poi in ospedale.

La misteriosa scomparsa della piccola Kata

I fatti sono iniziati primo pomeriggio di sabato 10 giugno risulta essere sparita nel nulla. La madre Kathrina ha detto di averla affidata allo uno zio, quando lei di mattina presto è uscita per andare a lavoro.

Tuttavia, quando è rientrata nell’ex hotel Astor, abbandonato ed occupato abusivamente, prima di fare la triste scoperta, sono passati diversi minuti. Questo perché la donna è andata a farsi una doccia ed ha cercato la figlia, solo intorno alle 17.

In un primo momento ha provato a cercarla da sola, ma visto che di lei non vi erano più tracce, ne ha denunciato la scomparsa intorno alle 20. Da subito gli agenti hanno avviato le ricerche, ma ancora oggi nessuno ha sue notizie. L’ipotesi è proprio che qualcuno possa averla portata via per una questione che riguarda gli affitti delle stanze dell’ex hotel Astor, in cui viveva.