Nicola Laemme, il nonno materno della piccola Nicole, la bimba ritrovata dopo 13 ore di ricerche, torna a parlare. L’uomo ha rivelato di avere paura per la figlia, ma soprattutto dice che non sa cosa sia accaduto quella notte. Lui, insieme ad altri parenti, ha partecipato alle ricerche.

Questa vicenda drammatica, nonostante abbia avuto un lieto fine, sembra essere ancora avvolta nel mistero. Gli inquirenti stanno prendendo in considerazioni diverse ipotesi, tra le quali quella del sequestro di minore.

Il dramma è avvenuto nella serata di sabato 2 aprile, nell’abitazione della famiglia che si trova in provincia di Campobasso. Erano le 21.30, quando la mamma ha ammesso di esser uscita di casa per qualche minuto.

Ha lasciato la figlia da sola mentre dormiva, chiudendo la porta a chiave. Tuttavia, una volta rientrata si è resa conto che non era più in casa. Ha provato a cercarla nei terreni vicini, ma Nicole era scomparsa.

Dopo aver allertato il marito ed alcuni parenti, hanno deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Per fortuna, dopo 13 ore di ricerche, è arrivata la bella notizia. La bimba è stata ritrovata sana e salva, in un dirupo a circa 2 km dall’abitazione.

Gli inquirenti però, da quel momento hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. La madre per ora risulta essere l’unica indagata per il reato di abbandono di minore. Tuttavia, le indagini non sono ancora concluse.

Nicola Laemme, il nonno di Nicole, parla ai giornalisti

Vista la dinamica dei fatti, tante testate giornalistiche si stanno occupando di questo episodio. Per esempio, nella mattinata di ieri, martedì 12 aprile, uno degli inviati di Mattino Cinque News, è riuscito a parlare con il nonno Nicola Laemme. Quest’ultimo sull’accaduto ha dichiarato:

Non so cosa è successo quella sera e non riesco a capirlo neanche adesso. Quando sono andato là, anche se era un po’ tardi, ho pensato subito ad un rapimento. Per l’età che ha e con il buio che c’era, mia nipote non avrebbe mai saltato dalla finestra.