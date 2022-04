Diverse testate giornalistiche importanti si stanno occupando dello strano caso della piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa per 13 lunghe ore nel bosco. Il nonno Nicola, a Mattino 5, ha rivelato di non vedere la figlia e il genero tranquilli, dopo quel drammatico episodio.

Continuano senza sosta le indagini da parte delle forze dell’ordine per la misteriosa vicenda di questa bambina. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto davvero quella sera nella casa della famiglia.

Nella giornata di ieri, giovedì 14 aprile, uno degli inviati di Mattino 5, è riuscito ad intervistare di nuovo nonno Nicola. Quest’ultimo nella nuova dichiarazione ha detto:

Ho pensato subito a qualcosa di brutto, non era un allontanamento volontario. Non so se mio genero ha qualcosa in sospeso, o la famiglia di mio genero, non lo so. Ti ripeto le stesse cose che ti ho ripetuto prima. Forse volevano fare qualche sgarro alla famiglia sua, non lo so…