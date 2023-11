Sono passati più di 5 lunghi mesi da quando la piccola Kata, di soli 5 anni, risulta essere scomparsa nel nulla. Il padre, già tornato in arresto per aver mancato diverse volte l’obbligo di firma dopo la scarcerazione, a breve dovrà essere processato per il reato di furto.

L’uomo quando la figlia era sola all’interno dell’ex hotel Astor, era nella casa circondariale per il reato di furto e con lui un altro ragazzo di origini peruviane.

Romero Chiclo Alvarez è in arresto, da quando insieme ad un suo connazionale ha rubato un telefono ad una turista, proprio vicino dall’ex hotel in cui è scomparsa la figlia. I fatti sono avvenuti nel 2021, quando la struttura non era ancora occupata.

Dalle immagini delle telecamere di via Maragliano, di vede l’uomo con il suo amico, che vedono una turista olandese con il passeggino. Il loro volto era semi coperto dalle mascherine.

Successivamente, attendono che la donna si distrae e le rubano il telefono. Queste immagini incastrano sia il padre di Kata, che il suo amico. Per questo il processo per loro dovrebbe iniziare il prossimo 4 giugno.

La misteriosa scomparsa di Kata

Sono passati 5 lunghi mesi da quel 10 giugno, in cui la piccola è scomparsa nel nulla. La madre l’aveva affidata ad uno zio, suo fratello, per andare a lavoro.

Quando però è rientrata, dal suo racconto ha provato prima a cercarla. Tuttavia, quando ha saputo che era andata con il fratello maggiore a giocare in un campo lì vicino, è andata a farsi una doccia.

Solo nel tardo pomeriggio Kathrina, quando ha visto il figlio rientrare senza la sorellina, ha iniziato ad allarmarsi. Ha provato prima a cercarla da sola, con l’aiuto di altre persone.

Successivamente ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Da qui sono partite da subito tutte le ricerche, che ad oggi non hanno ancora portato ad esito positivo. Il padre in quei giorni era in arresto, ma visto ciò che era successo, il Giudice ha disposto per lui la scarcerazione. Fino a quando non ha deciso ad una nuovo arresto, per le sue mancate firme.